ضبط تشكيل عصابي في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف"

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عاطلٌين، لإحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمديرية أمن القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب (الخطف) بإستخدام مركبة ( توك توك) وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم لمركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وبحوزتهم (عدد 2 هاتف محمول مجهولى المصدر)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأن الهاتفان المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعتى سرقة بذات الإسلوب.. وبتطوير مناقشتهم إعترفوا لإرتكاب عدد (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلتهم "سيئة النية" – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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