عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

الأحد 03/يناير/2021 - 01:11 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أمل الحلفاوي
لازالت الأزمة عالقة حتى الآن بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومجلس إدارته، بشأن المستحقات وتجديد العقد.

ساسي أبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي وافق على تجديد عقده، إلا أن الأمور المالية هي التي تعطل إتمام العملية.

وكشف مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن تطورات ملف تجديد عقد موكله، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن حصول اللاعب على كافة مستحقاته المالية المتأخرة واقترابه من التجديد بشكل رسمي.

وقال عون فى تصريحات صحفية، " أشكر إدارة نادي الزمالك الحالية بالكامل على مابذلته من مجهود كبير في دفع كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال الفترة الماضية، لكن فرجاني ساسي لم يحصل على أي مستحقات مالية حتى هذه اللحظة".

وأضاف، "مسألة التجديد لم تتم حتى الوقت الحالي، فرجاني ساسي يمتلك أكثر من عرض، لكن الأولوية بالنسبة له هو البقاء مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يحدث قبل سداد المستحقات المالية المتأخرة".

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره نادي إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

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فرجاني ساسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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