وزير الزراعة يتفقد الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بالساحل الشمالي

الأحد 03/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
الفجر
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين، الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلي لها للتاكد من صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التركيب المحصولية لها. 

القصير يتابع بنفسه الاعمال من موقع الاراضى وأكد على اهميه اجراء هذا الحصر كخطوه اولى لان الدوله سوف تنفق 
المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 500 ألف فدان سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية 
وأكد القصير ان هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين فى هذه العمليات سواء من هيئه التعمير او مركز بحوث الصحراء او معهد الاراضى التابع لمركز البحوث الزراعيه بالاضافه الى الاستعانه بالخبراء من جامعتى القاهرة والإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بتوسيع دائره الخبراء للوصول الى نتائج اكثر دقه
واكد القصير ان هناك متابعه مكثفه لهذا المشروع من السيد رئيس مجلس الوزراء ولكل المشروعات التى تستهدف الامن الغذائى 

واضاف أن جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعدده لايجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي
‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد او جنوب الوادى وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفه للتوسع فيها

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