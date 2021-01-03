غداً .. إنطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:07 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
احمد الشيخ

تنطلق غداً الاثنين فعاليات المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وقالت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المعرض يتضمن عقد 11 ورشة عمل للجمهور والمختصين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي توفر كافة المعلومات حول مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وخطوات اتمام التحويل، مشيرةً إلى أن ورش العمل تناقش ايضاً فوائد استخدام الغاز الطبيعي للسيارات وكيفية الاستفادة من مبادرة تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة الى جانب القاء الضوء على آليات التمويل المتاحة في اطار المبادرة.

ولفتت الوزيرة الى ان ورش العمل تضم عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية المحلية والدولية والخبراء والمسئولين ورجال الصناعة وممثلي البنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات الغاز الطبيعي.

واوضحت جامع ان المعرض سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً للاسواق الخارجية. 

والجدير بالذكر أنه سيتم خلال افتتاح المعرض إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلاً عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.

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