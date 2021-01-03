غلق وتشميع 18 مركزاً للدروس الخصوصية في مراكز بالبحيرة (صور)

يواصل أعضاء اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، أعمالهم للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.





من جانبه اكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ان اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز شبراخيت، ايتاى البارود، الرحمانية، كفر الدوار، التحرير، الدلنجات، مركز وبندر كفرالدوار، وابو حمص، اسفروا عن غلق وتشميع عدد 18 مركزا للدروس الخصوصية.





حيث تم المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت وقد اسفر المرور عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسي والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت، وفي ادارة ايتاى البارود تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بغرب المدينة وفراولو وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.





وفي إدارة الرحمانية تم متابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بمحطة الرحمانية وقرية كفر غنيم وتبين ان جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة، وفي إدارة بندر كفر الدوار تم مرور اللجنة علي مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس.





كما تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق قرية السبعين بمجلس قرية "كوم اشو" وتم الغلق والتشميع بمركز كفرالدوار، وفي إدارة أبوحمص وجد مقر للدروس الخصوصية بأرض الصلاح وتم غلق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم ضبط مدرسين يقومان بإعطاء دروس بعمارة تحت الإنشاء وتم غلق المقرات وأخذ الإجراءات اللازمة وأخذ اقرارات عليهم بعدم اعطاء دروس مرة أخري.



