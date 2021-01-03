"مقتطفات من بستان الحياة" ديوان جديد لأحمد محمود









يستعد الشاعر احمد محمود لطرح ديوانه الجديد "مقتطفات من بستان الحياة " والذي يأتي بالتعاون مع دار الميدان للنشر والتوزيع بحلول فبراير المقبل والذي كان من المقرر طرحه خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 52، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.









وقال أحمد محمود في تصريحات صحفية أن الديوان يتضمن 17 قصيدة شكلت بدورها ثلاثون نموذج حي لقصص حياتية مختلفة موضحا أنه خصص جزء كبير منها لتسرد ماحدث فى العشر اعوام الاخيرة من حياته كما انها تعرضت لمشاكل المجتمع الحالية









وكشف أحمد محمود أن كل قصيدة تتناول جانب خاص وإطار مختلفة في محاولة البحث عن تجلياتها بشكل وجداني مؤثر مشيرا إلى أنه حاول تبسيط الأسلوب بعيد عن المبالغة والتعقيد قائلا أن الهدف من الشرح هو جعل لغتى رهيفةً ورشيقةً وسريعةً لا معاضلة فيها ولا فى مجازها ولا فى خيالها.





وأضاف أحمد محمود أن هذا الديوان كان من المقرر صدوره قبل عدة أشهر غير أنه تم تأجيله عدة مرات بسبب ظروف أزمة كورونا وما فرضته من تداعيات بجانب التعديلات العديدة التي نفذها على القصائد خاصة أنه تم اضافة عدة قصائد لم تكن مدرجة بالديوان.





ولفت أحمد محمود إلى أن الشاعر يجب أن ينتظر على قصيدته حتى تنضج ويعيد فيها النظر تكرارًا متابعا أن القصائد الحدثية انتهى وقتها لان الشاعر لابد وأن ينأى بنفسه عن ذلك، وأن يقف احترامًا أمام القصيدة، وأن يصلى مرارًا حتى تأتيه قصيدةٌ تستحق النشر.وعن أبرز القصائد بالديوان..كشف أحمد محمود أنه يتضمن (الرحال، وسقوط، ونفيس بدون ثمن، ولا نرضى، ويسقط انا، وكمال الروح، وشباب لا يعرف الامل) .







