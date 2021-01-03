ضبط سائق بحوزته أسلحة نارية وذخيرة في أسيوط
الأحد 03/يناير/2021 - 12:55 م
هبة عبد الحفيظ
واصلت وزارة الداخلية، جهود مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) بحوزة ( سائق، حاصل على دبلوم – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة المركز ) حال إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق.
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.