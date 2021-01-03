ضبط سائق بحوزته أسلحة نارية وذخيرة في أسيوط

واصلت وزارة الداخلية، جهود مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.





وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) بحوزة ( سائق، حاصل على دبلوم – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة المركز ) حال إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.