أمين "البحوث الإسلامية": حياة الإنسان أمانة أوجب الشرع الحفاظ عليها واتخاذ كل التدابير اللازمة لحمايتها

الأحد 03/يناير/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن المرحلة الحالية التي نمر بها جميعًا من صراع مستمر مع وباء يهدد حياة البشر ولم يستثن أحدًا في هذا العالم، يستلزم منا مواجهة حاسمة باتخاذ كل ما من شأنه أن يسهم في القضاء على هذا الفيروس من إجراءات احترازية لازمة لذلك، خاصة وأننا نواجه حاليًا ذروة انتشاره وظهور سلالة جديدة تنذر بخطر جديد على حياة الناس، مطالبًا الجميع أفرادًا ومؤسسات بالتعاون التام لدعم الدولة في استراتيجيتها لمواجهة تطورات هذا الوباء.

وأضاف عيّاد، أن الإسلام أمر بالاهتمام بالنفس والحفاظ على الإنسان كبنيان إلهي، كما دعى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى وقاية هذا البنيان من جميع الأضرار التي يمكن أن تلحق به، مشيرًا إلى أن حماية النفس وعدم تعريضها للأذى واجب شرعي يترتب عليه إثمٌ في حالة التفريط في أي إجراء يعرضها للخطر ويهدد بقاءها.

وأوضح الأمين العام أن المنهج النبوي في التعامل مع الأوبئة والأمراض وتطبيقه على أرض الواقع يضمن الخروج من تلك الأزمة، فهو يدعو إلى السلوك الرشيد في التعامل مع هذا الداء وينهى عن اختلاط المصاب بغيره، خاصة وأنه من المتيقن أن مخالطة المصاب لغيره تدعم سرعة انتشار الوباء وتقليل فرص القضاء عليه، لافتًا إلى ديننا الحنيف يعلي شأن الإنسان ويقدم صحته على كل شيء حتى أن التكليفات الشرعية إذا كان في أدائها سبيل لإصابة الإنسان بالأذى، فإن الشارع الحكيم يَسّر الأمر في ذلك وقدم حياة الناس على تلك التكليفات.

وطالب عيّاد، كل الشعوب في مصر والعالم أجمع بالامتثال لتعليمات الجهات المتخصصة في محاربة هذا الوباء، وعدم التهاون في ذلك، حتى يستطيع العالم تجاوز تلك الأزمة ويستقبل عامه الجديد في أمن وأمان لكي تعود الحياة لطبيعتها.

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