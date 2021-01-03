المنصات التعليمية التي تستكمل دراسة الجامعات عليها

الأحد 03/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
عقب قرار تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة أونلاين، أعلنت الجامعات المصرية، متابعة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها مع بداية العام الدراسي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الجامعات لاستكمال الدراسة عن بعد.

١. تستعد الجامعات المصرية لاستكمال الدراسة عن بعد من خلال المنصات الالكترونية والتي كانت قد أطلقتها مع بداية العام الدراسي الجامعي لتقليل تواجد الطلاب داخل الحرم.

٢. أعدت جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة منصات التعليم الالكتروني لبث المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين وتوفير المقررات عليها.

٣. وتستمر الدراسة بنظام الاون لاين من السبت الموافق 2 يناير 2021 وحتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021.

٤. وتم إنشاء منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم.

٥. توفر البوابة الإلكترونية، خدمات إدارية وتعليمية لجميع طلاب جامعة القاهرة بمرحلتي البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، كما تتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة.

٦. وأطلقت موقعا إلكترونيًا خاصًا بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية، وذلك تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج.

٧. خصصت الجامعة 100 مليون جنيه لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية من خلال رفع المقررات الدراسية الخاصة بكل كلية الكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة.

ووافقت الحكومة على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الدراسه اونلاين استكمال الدراسه

أخبار تهمك

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ 35 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يكلف قطاع المعاهد بإنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري

شيخ الأزهر يوجه بإنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي ويلغي امتحانات النقل

كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا

عضو "تعليم النواب": من الصعب تنفيذ عملية الامتحانات الكترونيا

عاجل.. جامعة القاهرة تعلن طريقة الحضور فى العام الدراسى الجديد

رئيس جامعة القاهرة يعلن إطلاق المنصة التعليمية الذكية بأنظمة عالمية متكاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

12:44 م

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى