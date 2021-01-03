المنصات التعليمية التي تستكمل دراسة الجامعات عليها

عقب قرار تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة أونلاين، أعلنت الجامعات المصرية، متابعة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها مع بداية العام الدراسي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الجامعات لاستكمال الدراسة عن بعد.





١. تستعد الجامعات المصرية لاستكمال الدراسة عن بعد من خلال المنصات الالكترونية والتي كانت قد أطلقتها مع بداية العام الدراسي الجامعي لتقليل تواجد الطلاب داخل الحرم.





٢. أعدت جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة منصات التعليم الالكتروني لبث المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين وتوفير المقررات عليها.





٣. وتستمر الدراسة بنظام الاون لاين من السبت الموافق 2 يناير 2021 وحتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021.





٤. وتم إنشاء منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم.





٥. توفر البوابة الإلكترونية ، خدمات إدارية وتعليمية لجميع طلاب جامعة القاهرة بمرحلتي البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، كما تتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة.





٦. وأطلقت موقعا إلكترونيًا خاصًا بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية، وذلك تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج.





٧. خصصت الجامعة 100 مليون جنيه لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية من خلال رفع المقررات الدراسية الخاصة بكل كلية الكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة.





ووافقت الحكومة على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.



