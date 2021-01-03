ضبط هاربين بالإسكندرية محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط هاربان بالإسكندرية محكوم عليهما بالإعدام فى قضية قتل بالغربية.





ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف قطاع الأمن العام مفادها إختباء محكوم عليهما (عامل ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) والمطلوب التنفيذ عليهما في قضية "قتل" محكوم عليهما فيها بالإعدام بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن "الغربية، الإسكندرية" أسفرت عن ضبطهما.



