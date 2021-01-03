قبل وقوع كارثة.. إزالة عقار آيل للسقوط في "إدكو" بالبحيرة (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة منزل بمساحة 100 متر مربع صادر له قرار إزالة، وذلك لخطورته الداهمة لخطورته الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.





والمنزل مكون من دور أرضي وأول علوي بمنطقة السوق القديم بإدكو، وتم هدمة حتى منسوب سطح الأرض، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.





وفي ذات السياق، يناشد أصحاب المنازل الخطرة بمدينة دمنهور والصادر لهم قرارات بالإخلاء والهدم، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومأمور قسم شرطة دمنهور، لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض.





كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار؛ ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وينتظر المسئولين وقوع الكارثة والمخاطرة بأرواح المواطنين.





ففي حي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.





ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا".



