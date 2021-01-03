بعد الغياب.. نجاة الصغيرة ترسل رسالة حزينة للجمهور (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموسيقار عماد عاشور تواصل معه وأبلغه أن السيدة نجاة الصغيرة مصابة بحالة من الدهشة بسبب شائعة وفاتها التي يتم تداولها كل فترة على "السوشيال ميديا"، معقبا: "دي قامة فنية، ومينفعش ننال منها".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن السيدة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وتتابع الحياة الفنية، مضيفا: "أنتم مالكم ومال نجاة الصغيرة.. دي مش محتاجة حد ولا حاجة، وعايشة حياتها معززة مكرمة"، واصفا إياها بـ هرم من أهرامات مصر.

وأضاف أن وجود الرموز في حياتنا مثل نجاة الصغيرة للتكريم، منوها بأن نجاة الصغيرة تؤكد لجمهورها أنها بصحة جيدة، وتطالبهم بألا يصدقوا ما ينشر، وأنها لا تحتاج شيىء من أحد.

أخبار تهمك

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من نصف ساعة

بواليا يظهر في التتش بعد انضمامه للأهلي

منذ 43 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 21 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

12:01 م

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

12:35 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى