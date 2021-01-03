بعد الغياب.. نجاة الصغيرة ترسل رسالة حزينة للجمهور (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموسيقار عماد عاشور تواصل معه وأبلغه أن السيدة نجاة الصغيرة مصابة بحالة من الدهشة بسبب شائعة وفاتها التي يتم تداولها كل فترة على "السوشيال ميديا"، معقبا: "دي قامة فنية، ومينفعش ننال منها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن السيدة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وتتابع الحياة الفنية، مضيفا: "أنتم مالكم ومال نجاة الصغيرة.. دي مش محتاجة حد ولا حاجة، وعايشة حياتها معززة مكرمة"، واصفا إياها بـ هرم من أهرامات مصر.



