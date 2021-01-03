بعد الغياب.. نجاة الصغيرة ترسل رسالة حزينة للجمهور (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 12:48 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموسيقار عماد عاشور تواصل معه وأبلغه أن السيدة نجاة الصغيرة مصابة بحالة من الدهشة بسبب شائعة وفاتها التي يتم تداولها كل فترة على "السوشيال ميديا"، معقبا: "دي قامة فنية، ومينفعش ننال منها".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن السيدة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وتتابع الحياة الفنية، مضيفا: "أنتم مالكم ومال نجاة الصغيرة.. دي مش محتاجة حد ولا حاجة، وعايشة حياتها معززة مكرمة"، واصفا إياها بـ هرم من أهرامات مصر.
وأضاف أن وجود الرموز في حياتنا مثل نجاة الصغيرة للتكريم، منوها بأن نجاة الصغيرة تؤكد لجمهورها أنها بصحة جيدة، وتطالبهم بألا يصدقوا ما ينشر، وأنها لا تحتاج شيىء من أحد.