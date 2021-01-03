موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

الأحد 03/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي الأحمر قطع إعارة عمار حمدي لاعب الفريق والمعار إلى نادي الاتحاد السكندري.

وأبدى موسيماني رغبته إلى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة قطع إعارة عمار حمدي لحاجة الفريق إلى خدماته.

وأثنى موسيماني على الأداء الذي ظهر عليه اللاعب مع نادي الاتحاد السكندري، في الفترة الماضية وطلب مهم ضرورة قطع إعارته وعودته إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.

وكان الأهلي قد أعار عمار حمدي لنادي الاتحاد السكندري عقب نهاية الموسم الماضي، لمدة موسمين ويحق للنادي الأحمر إعادة اللاعب بعد موسم من الإعارة.

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