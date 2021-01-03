التحقيق في مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور

الأحد 03/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل مُدرسة على يد زوجها، داخل أحد المدارس الخاصة ببولاق الدكرور.

وأفادت التحقيقات الأولية، أن المتهم في يوم الواقعة قام بملاحقتها لعملها داخل المدرسة، وكان يخبئ سكينا بطيات ملابسه، واعتدى عليها بسلاح أبيض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه كان يوجد خلافات أسرية بينهم في الفترة الأخيرة.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من إحدى المدارس الخاصة، يفيد بمقتل معلمة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما قبل ذهابها لعملها.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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