توقعات بتراجع الأرباح التشغيلية لـ "سامسونج" إلى 8.96 مليار دولار

الأحد 03/يناير/2021 - 12:41 م
سامسونج
سامسونج
وكالات
من المتوقع أن تسجل شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات أرباحا تشغيلة أقل من المتوقع خلال الربع الرابع بسبب ضعف عملة الدولار الأمريكي، وذلك بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تسجل سامسونج أرباحا تشغيلية تبلغ 9.74 تريليون وون (8.96  مليار دولار ) خلال الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع 36.9% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
ولكن هذه التوقعات أقل من التوقعات السابقة بتسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 10.16 تريليون وون.

وكانت سامسونج قد سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 12.35 تريليون وون خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما تعد أعلى أرباح تسجلها على مدار عامين، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الشرائح الذكية وتعافي سوق الهواتف الذكية.

ولكن خلال الفترة من أكتوبر وديسمبر الماضيين، ربما يلحق ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وضعف الدولار ضررا بأرباح الشركة.

ويتوقع المحللون أن تحقق سامسونج أرباحا جيدة هذا العام في ظل استمرار انتعاش قطاع أشباه المواصلات وتعافي سوق الهواتف الذكية.

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