40% ارتفاع صادرات السيارت الصديقة للبيئة بكوريا الجنوبية

فزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية بنسبة 40 في المائة في 2020 مقارنة بما كانت عليه قبل عام بسبب زيادة الطلب على السيارات التي تطلق انبعاثات أقل حسب ما ذكرت "د ب ا" اليوم.





وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة بلغت صادرات السيارات الكهربائية من خلايا الوقود الكهربائية والهيدروجينية 4.6 مليار دولار العام الماضي بارتفاع 33.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام. وأضافت أن السيارات الصديقة للبيئة مثلت 12.3 في المائة من إجمالي شحنات السيارات في البلاد العام الماضي.



