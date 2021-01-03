نقيب مهندسين قنا: تخفيض رسوم التصالح الخاصة بالتقرير الاستشاري في مخالفات البناء

الأحد 03/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال الدكتور مهندس محمود ابوزيد، نقيب المهندسين في قنا، إنه تم تخفيض رسوم التصالح الخاصة بالتقرير الاستشاري، من منطلق دور النقابة فى الحفاظ على المهنة ورحمة بأهلينا مواطنين قنا وحفاظا على المهندسين الاستشاريين من تزوير الاختام وغياب دور النقابة فى مراجعة بيانات المهندس. 
وتابع أن قرار تخفيض رسوم التصالح لتكون فقط مقابل تحصيل الدمغة الهندسية  4 ونصف فى الألف، شاملة اعتماد 3 نسخ من اللوحات واعتماد التقرير. 
وأشار إلى أن اجمالى مايتم دفعه فى النقابة - قيمة الدمغة - ٢٥ جنيه قيمة النموذج واعتماد تقرير سلامة المنشأ- تقرير التربة ٤٠٠ جنيه فى حالة المبانى اكثر من ٦ ادوار. وطالب نقيب المهندسين، المهندسين الاستشاريين الالتزام بقانون النقابة ومساعدة النقابة فى الحفاظ على المهنة.

أخبار تهمك

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ 18 دقيقة

بواليا يظهر في التتش بعد انضمامه للأهلي

منذ 41 دقيقة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ ثلث ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

12:01 م

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

12:35 م

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى