نقيب مهندسين قنا: تخفيض رسوم التصالح الخاصة بالتقرير الاستشاري في مخالفات البناء

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قال الدكتور مهندس محمود ابوزيد، نقيب المهندسين في قنا، إنه تم تخفيض رسوم التصالح الخاصة بالتقرير الاستشاري، من منطلق دور النقابة فى الحفاظ على المهنة ورحمة بأهلينا مواطنين قنا وحفاظا على المهندسين الاستشاريين من تزوير الاختام وغياب دور النقابة فى مراجعة بيانات المهندس.

وتابع أن قرار تخفيض رسوم التصالح لتكون فقط مقابل تحصيل الدمغة الهندسية 4 ونصف فى الألف، شاملة اعتماد 3 نسخ من اللوحات واعتماد التقرير.

وأشار إلى أن اجمالى مايتم دفعه فى النقابة - قيمة الدمغة - ٢٥ جنيه قيمة النموذج واعتماد تقرير سلامة المنشأ- تقرير التربة ٤٠٠ جنيه فى حالة المبانى اكثر من ٦ ادوار. وطالب نقيب المهندسين، المهندسين الاستشاريين الالتزام بقانون النقابة ومساعدة النقابة فى الحفاظ على المهنة.