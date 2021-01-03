سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر الجديد عقب ظهوره اليوم الأحد في ملعب مختار التتش.

ورحب عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـمهاجم الأهلي الجديد «والتر بواليا» قائلا له: «أنت في بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفني أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعني أننا نثق كثيرا في إمكاناتك».

وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادي والجماهير، خاصة أن الأهلي له مكانته المرموقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا».

وأكد مدير الكرة بالأهلي لـ«بواليا» أن الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، في إطار علاقة محترمة تربط الجميع.

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