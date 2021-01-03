صادرات الصلب الصينية تواصل ارتفاعها للشهر الثالث علي التوالي

سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.





ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر. وتابعت أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.



