صادرات الصلب الصينية تواصل ارتفاعها للشهر الثالث علي التوالي

الأحد 03/يناير/2021 - 12:35 م
صادرات الصلب الصينية
صادرات الصلب الصينية
وكالات
سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9 في المائة  على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر. وتابعت أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.

وصدرت الصين حوالي 48.83 مليون طن من الصلب في الأشهر الـ 11 الأولى بانخفاض 18.1 في المائة على أساس سنوي بينما قفزت واردات البلاد 74.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 18.86 مليون طن خلال نفس الفترة.

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