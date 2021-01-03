انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "

الأحد 03/يناير/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية اليون الاحد إنطلاق، عمليات الادلاء بالاصوات فى انتخابات برلمان الشباب بمحافظة الدقهلية والتى تستمر حتى الساعه الخامسه مساءا ولمدة يومان تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا " في ١٠ دوائر انتخابية بالدقهلية داخل ١٩ مقرا تابعين للإدارات الفرعيه من بينهم لجنتين بمركز المعلومات بديوان عام المديرية وهم الدائرة الاولى ادارة شباب شرق وغرب والدائرة الثانية ادارة المنصورة لجنه عامة والمغتربين.

حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 1206 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ لاختيار 33 مرشحا منهم ٦١ مقعد فردى و٧١ مقعد قائمة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه واشراف الدكتور وطارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب واشراف منى جودة مدير عام ادارة التعليم المدنى والبرلمان.

فيما جرى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين وجرى تهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين على العملية الانتخابية وشهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير ورفع درجة الاستعداد بكافة المقرات، والتى تم تجهيزها بتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها،ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية.

ومن جانبه أكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير قياس الحرارة وكمامة وجلافز وكحول هاند جيل للقائمين على تنفيذ الاجراءات الانتخابية بالاضافه الى اتخاذ اجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الادلاء بالصوت تكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الادارة ومسئول الربط الإلكتروني وامام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت والتأكيد من لبس الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالادلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الادلاء بالصوت.
يذكر ان الدقهلية تاتى ضمن المرحله الثانية التي ستتم اليوم وغدا في 13 محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء للتنافس علي 298 مقعدا بواقع 144 مقعدا للنظام الفردي و154 مقعدا لنظام القوائم على مستوى الجمهورية وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، والفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "
انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

بواليا يظهر في التتش بعد انضمامه للأهلي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من نصف ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

منذ 34 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

12:01 م

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

12:35 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى