انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية "تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "

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تشهد محافظة الدقهلية اليون الاحد إنطلاق، عمليات الادلاء بالاصوات فى انتخابات برلمان الشباب بمحافظة الدقهلية والتى تستمر حتى الساعه الخامسه مساءا ولمدة يومان تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا " في ١٠ دوائر انتخابية بالدقهلية داخل ١٩ مقرا تابعين للإدارات الفرعيه من بينهم لجنتين بمركز المعلومات بديوان عام المديرية وهم الدائرة الاولى ادارة شباب شرق وغرب والدائرة الثانية ادارة المنصورة لجنه عامة والمغتربين.



حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 1206 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ لاختيار 33 مرشحا منهم ٦١ مقعد فردى و٧١ مقعد قائمة.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه واشراف الدكتور وطارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب واشراف منى جودة مدير عام ادارة التعليم المدنى والبرلمان.



فيما جرى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين وجرى تهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين على العملية الانتخابية وشهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير ورفع درجة الاستعداد بكافة المقرات، والتى تم تجهيزها بتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها،ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية.



ومن جانبه أكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير قياس الحرارة وكمامة وجلافز وكحول هاند جيل للقائمين على تنفيذ الاجراءات الانتخابية بالاضافه الى اتخاذ اجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الادلاء بالصوت تكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الادارة ومسئول الربط الإلكتروني وامام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت والتأكيد من لبس الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالادلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الادلاء بالصوت.

يذكر ان الدقهلية تاتى ضمن المرحله الثانية التي ستتم اليوم وغدا في 13 محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء للتنافس علي 298 مقعدا بواقع 144 مقعدا للنظام الفردي و154 مقعدا لنظام القوائم على مستوى الجمهورية وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، والفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.