لانطلاق موسم العصير.. بدء توزيع عربات قصب السكر على المزارعين في قنا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
بدأت شركة سكر نجع حمادي، في محافظة قنا، بتوزيع عربات القصب، على المزارعين من أجل بدأ موسم عصير قصب السكر للعام الجديد.
ولقد قامت إدارة المصنع باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية اللازمة، لجميع العاملين والفنيين والمهندسين بالمصنع، بالإضافة الى توفير كافة التدابير حال دخول المزارعين أو سائقي الجرارات تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
حيث انتهت مصانع السكر في نجع حمادي، بمحافظة قنا، من كافة الاستعدادات اللازمة، لانطلاق موسم العصير 124 والذي يبدأ في مطلع يناير المقبل 2021.
فيما وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بكافة مراحل نقل المحصول من أماكن زراعته حتى وصوله إلى المصنع.
كما أعطى تعليماته لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الارشادية والمثلثات الفسفورية العاكسة وكذلك عدم السماح لها بالسير بحمولة اكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظا علي سلامة المواطنين.
بينما امر محافظ قنا بمصادرة الجرارات التي يقودها اطفال مشددا على مديري المصانع بحظر دخول الجرارات المخالفة لتلك لتعليمات إلى المصانع.
كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع رؤساء المصانع ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تدبير عدد من عمال النظافة اليومية لرفع المخلفات الناتجة عن عمليات نقل المحصول بالطرق حفاظا على المظهر الجمالي للمدن.

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