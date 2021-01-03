في أول يوم للغرامة.. محافظ القاهرة: رصدنا وعي كبير من المواطنين (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 12:29 م
هدى عبدالرازق
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن اليوم يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الغرامة بشكل فوري على مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على حياة المواطن.
وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لاحظ من خلال جولته التفقدية أن هناك وعي كبير من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويدرك أن قرار مجلس الوزراء لحمايته، لافتا إلى أن المسئولين بالمحافظة متواجدين في الميادين العامة لمتابعة تطبيق القرار.
وأضاف أن الحملات مستمرة على مدار اليوم وخلال الفترة القادمة على مختلف الأماكن من مطاعم وكافيهات للتأكد من تطبيق القرارات، والالتزام بنسبة الاستيعاب المقررة، لافتا إلى أن المنشأة التي لن تلتزم بالقرار سيوقع عليها غرامة مالية بقيمة 4 آلاف جنيه، فضلا عن غلق المنشأة لمدة أسبوع.