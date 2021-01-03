وزير الزراعة يتفقد موقع أراضي التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالساحل الشمالي

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقه الساحل الشمالى وجنوب الضبعه ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية التوسع الافقى وعمليات الحصر التصنيفى التفصيلى لها للتاكد من صلاحيه الاراضى للزراعة وتحديد التركيب المحصوليه لها



وتابع القصير بنفسه الاعمال من موقع الاراضى وأكد على اهميه اجراء هذا الحصر كخطوه اولى لان الدوله سوف تنفق المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 500 ألف فدان سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية



وأكد القصير ان هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين فى هذه العمليات سواء من هيئه التعمير او مركز بحوث الصحراء او معهد الاراضى التابع لمركز البحوث الزراعيه بالاضافه الى الاستعانه بالخبراء من جامعتى القاهرة والإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بتوسيع دائره الخبراء للوصول الى نتائج اكثر دقه



واكد القصير ان هناك متابعه مكثفه لهذا المشروع من السيد رئيس مجلس الوزراء ولكل المشروعات التى تستهدف الامن الغذائى



واضاف أن جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعدده لايجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي



‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد او جنوب الوادى وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفه للتوسع فيها