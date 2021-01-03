النيابة تحقق في واقعة وفاة 4 من مرضى كورونا في عزل الحسينية

Advertisements





تباشر نيابة الحسينية للتحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفي الحسينية مساء أمس وذلك بعد تردد أقوال بين الأهالي أن الوفاة جاءت بسبب نقص الأكسجين.



واستدعت النيابة مدبر المستشفى وعدد من الأطباء للإستماع لأقوالهم.



أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنه.



جاء ذلك ردًا على ما تم تناوله علي صفحات التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزي يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.



وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة و36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها في حاله حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضي بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة.



أكد محافظ الشرقية أنه علي تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

