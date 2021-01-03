جريمة 7 الصبح.. سائق يقتل طليقته أمام مدرسة ببولاق ويعترف "طردتني من الشقة"

Advertisements

كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل مدرسة أمام إحدى المدارس الخاصة، بمنطقة بولاق الدكرور، على يد طليقها، إذ تبين أن تكرار الخلافات الزوجية بينهما، دفعتها إلى إقامة دعوى طلاق، وبعد صدور حكم المحكمة لصالحها، طردته من مسكن الزوجية.







وبينت التحقيقات إلى أن الضحية تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، ولديها ابنتين في المرحلة الثانوية، من طليقها (المتهم)، الذي يعمل سائقًا.







وعن يوم الجريمة انتظر المتهم طليقته أمام باب المدرسة محل عملها، حوالي الساعة 7 صباحًا، حيث ميعاد وصولها، لتنفيذ جريمته ولدى رؤيتها له، حاولت الهرب منه، لكنه لاحقها، وأخرج سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه وطعنها طعنتين بالظهر، أسقطها جثة هامدة، ووقف بجوار الجثة بعد تجمع الأهالي، منتظرًا حضور قوات الشرطة.







تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل أمام إحدى المدارس الخاصة بنطاق القسم.







اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.





سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة مدرسة مقتولة بطعنتين، بالظهر على يد طليقها، لوجود خلافات بينهما.







وبمناقشته أقر بارتكابه الجريمة.. "طردتني من الشقة، وشاكك أنها بتخوني"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.