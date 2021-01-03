إنتر ميلان يعرض نجمه على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي مازال الأكثر غموضاً في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لأن جميع المؤشرات تشير إلى رحيله عن النادي الإيطالي لكن لا يوجد أي نادي كبير على استعداد للتعاقد معه حتى هذه اللحظة.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن كريستيان إريكسن خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان بشكل كامل في الموسم الحالي وتسعى إدارة الروسونيري للتخلص منه في شهر يناير الحالي بسبب راتبه المرتفع كما أن النجم الدنماركي يرغب في الرحيل عن النادي حتى يلعب بشكل منتظم.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن وكيل أعمال كريستيان إريكسن عرضه مرة أخرى على ريال مدريد الذي كان قد رفض التعاقد مع النجم الدنماركي في العام الماضي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض فكرة التعاقد مع إريكسن مرة أخرى أو بمعنى أدق لم يعطي العرض المقدم من وكيل أعمال إريكسن أي اهتمام والأمر نفسه ينطبق على أتلتيكو مدريد أيضًا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مستوى إريكسن تراجع بشكل كبير مع إنتر ميلان على الرغم من قلة الفرص التي يحصل عليها، حيث خاض حتى الآن 12 مباراة كأساسي وبديل في مختلف البطولات ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.