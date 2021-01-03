لابورتا يسخر من ريال مدريد

الأحد 03/يناير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة الإسباني سخر من تقنية الفيديو (الفار) وريال مدريد ملمحا أن سكان المريخ سيدركون على الفور مساعدة الفار للملكي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن خوان لابورتا يعتبر من أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقرر إقامتها في شهر يناير الحالي عقب استقالة إدارة البلوجرانا السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه سبق لخوان لابورتا توليه رئاسة برشلونة في الفترة ما بين 2003 وحتى عام 2010 في العصر الذهبي للفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يتواجد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاب الصدارة بينما يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة.

وقال خوان لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"إذا نزل أحد سكان المريخ إلى الأرض ورأى تقنية حكم الفيديو فسوف يقول على الفور بأنه يساعد ريال مدريد".

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