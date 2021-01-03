تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك

تغلب فريق الزمالك على نظيره إنبي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





سجل أشرف بنشرقي أول أهداف الزمالك بالدقيقة 6 من ركلة جزاء ليرفع رصيد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلى هدفين، بينما أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني بالدقيقة 43، وجاء هدف إنبي عن طريق رامي صبري بالدقيقة 68 من زمن المباراة.





ويواصل بنشرقي الزحف نحو صدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي والتي يفصله عنها هدف وحيد، حيث يتساوى 5 لاعبين في صدارة الهدافين بالمسابقة المحلية هم (محمود كهربا – والتر بواليا- عمر كمال – أحمد سمير – محمد شريف)، وسجل كل منهما 3 أهداف.





وإليكم قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- محمود كهربا (الأهلي) 3 أهداف

2- محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف

3- عمر كمال (المصري) 3 أهداف

4- أحمد سمير (طلائع الجيش) 3 أهداف

5- والتر بواليا (الجونة) 3 أهداف

6- أشرف بنشرقي (الزمالك) هدفين

7- حسام حسن (سموحة) هدفين

8- محمد صادق (الإسماعيلي) هدفين

9- شادي حسين (سيراميكا) هدفين

10- رزاق سيسيه (الاتحاد) هدفين

11- شيميلس بيكلي (المقاصة) هدفين

12- عمرو جمال (طلائع الجيش) هدفين.



