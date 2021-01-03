مستشار الرئيس: يوجد رسائل إليكترونية مدسوسة على لسان مسئولين بشأن كورونا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، من وجود رسائل إليكترونية مدسوسة على لسان مسئولين بالدولة أو وزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المسئولين يظهرون على الشاشات الإعلامية لتوضيح أي أمور تعلق بالجائحة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الغرض من هذه الرسائل هو إحداث بلبلة أو إثارة قلق المواطنين، مناشدا المصريين أن يستقوا معلوماتهم من البيانات الرسمية، أو حديث المسئولين على الوسائل الإعلامية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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