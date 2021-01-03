اليوم.. إلهام شاهين ضيفة برنامج "السفيرة عزيزة"

الأحد 03/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تستضيف الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه، اليوم في
برنامجهم "السفيرة عزيزة"،الفنانة إلهام شاهين، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة "dmc".

ومن المقرر أن تتحدث إلهام شاهين خلال اللقاء عن المرأة المصرية، وعن كواليس فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا بالسينمات فيلم "حظر تجول"، وهو بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا، وهو من إخراج أمير رمسيس.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى