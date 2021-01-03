اليوم.. إلهام شاهين ضيفة برنامج "السفيرة عزيزة"

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تستضيف الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه، اليوم في

برنامجهم "السفيرة عزيزة"،الفنانة إلهام شاهين، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة "dmc".



ومن المقرر أن تتحدث إلهام شاهين خلال اللقاء عن المرأة المصرية، وعن كواليس فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.



وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا بالسينمات فيلم "حظر تجول"، وهو بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا، وهو من إخراج أمير رمسيس.