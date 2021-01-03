"صحة المرأة": الكشف على 11 مليون سيدة خلال 18 شهرا (فيديو)

قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الاورام وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة بدأت في يوليو من عام 2019 وهي معنية بصحة المرأة بشكل عام، وهدفها توعية السيدات وإجراء الفحوصات بداية من سن الـ25 أو الـ30 حسب تقييم يتم في الوحدات الصحية، ويشمل الفحص الكشف المبكر عن اورام الثدي وأمراض أخرى مثل الضغط والسكر والسمنة والتوعية الخاصة بالصحة الإنجابية.





وأضاف قاسم خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه جرى تقليل الكشف في فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن السيدات مقبلات على المبادرة في كل الأعمار، إذ كشف اكثر من 11 مليون سيدة في 18 شهرًا، ومن كانت في حاجة إلى فحوصات إضافية جرى توجيهها إلى المستشفيات المختصة".





وتابع، أنه يجرى توعية السيدات بأن الفحص دوري، بالإضافة إلى الحصول على الأسباب الشائعة وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام والطرق الخاصة بالفحص الذاتي، لافتًا إلى أن الفحص للمرة الأولى والمتابعات والتوعية مجانية.



