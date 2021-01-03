"صحة المرأة": الكشف على 11 مليون سيدة خلال 18 شهرا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الاورام وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة بدأت في يوليو من عام 2019 وهي معنية بصحة المرأة بشكل عام، وهدفها توعية السيدات وإجراء الفحوصات بداية من سن الـ25 أو الـ30 حسب تقييم يتم في الوحدات الصحية، ويشمل الفحص الكشف المبكر عن اورام الثدي وأمراض أخرى مثل الضغط والسكر والسمنة والتوعية الخاصة بالصحة الإنجابية.

وأضاف قاسم خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه جرى تقليل الكشف في فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن السيدات مقبلات على المبادرة في كل الأعمار، إذ كشف اكثر من 11 مليون سيدة في 18 شهرًا، ومن كانت في حاجة إلى فحوصات إضافية جرى توجيهها إلى المستشفيات المختصة". 

وتابع، أنه يجرى توعية السيدات بأن الفحص دوري، بالإضافة إلى الحصول على الأسباب الشائعة وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام والطرق الخاصة بالفحص الذاتي، لافتًا إلى أن الفحص للمرة الأولى والمتابعات والتوعية مجانية. 

وأردف: "يجرى تقييم كل السيدات بخصوص التاريخ المرضي للعائلة وبعض عوامل الخطورة الأخرى وذلك في أول مرة للفحص لتحديد مواعيد المتابعة خلال 6 أشهر او سنة، ولتحديد أي فحوصات إضافية، والآن لدينا 3500 وحدة صحية التي تعرف باسم وحدات الرعاية الأولية تتعامل معها المواطنات في خدمات مختلفة مثل التطعيمات وتنظيم الأسرة وإجراءات الكشف الطبي التقليدي، وكلها تعمل بالمبادرة، كما أن تطبيق صحة مصر يتيح التعرف على هذه المراكز، وهناك خط ساخن 15335، وموقع مبادرة 100 مليون صحة التي تحدد أقرب الوحدات الصحية للأماكن التي يستسفر منها المواطنون عن أماكن الفحص، وبخاصة أن المبادرة فعالة في كل محافظات مصر".

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى