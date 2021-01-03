جهاز دمياط الجديدة: جارٍ الانتهاء من أعمال الموقع والمرافق لـ 358 وحدة بـ"سكن مصر"
الأحد 03/يناير/2021 - 11:26 ص
احمد الشيخ
قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعدد(١٥) عمارة بإجمالى (٣٥٨) وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتى سيبدأ تسليمها.
وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع و المرافق، حيث تم تركيب عدد( 3) أكشاك محولات بقدرة 500كيلو فولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.
وأكد محمد رجب، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.