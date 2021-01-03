جهاز دمياط الجديدة: جارٍ الانتهاء من أعمال الموقع والمرافق لـ 358 وحدة بـ"سكن مصر"

الأحد 03/يناير/2021 - 11:26 ص
جهاز دمياط الجديدة
جهاز دمياط الجديدة
احمد الشيخ


قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعدد(١٥) عمارة بإجمالى (٣٥٨) وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتى سيبدأ تسليمها.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع و المرافق، حيث تم تركيب عدد( 3) أكشاك محولات بقدرة 500كيلو فولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

 وأكد محمد رجب، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 40 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى