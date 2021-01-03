بعد تفاخرها بمفاتنها.. مي العيدان تُهاجم رانيا يوسف وتُعلق:"لازم تتعاقب عشان تعرف تعدل من كلامها"

الأحد 03/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان بمهاجمة الفنانة رانيا يوسف بعد تفاخرها بمفاتن جسدها، مُشيرة إلى أنه لابد من معاقبتها حتى تراعي ما تقوله، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي العيدان مقطع فيديو من لقاء الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي نزار الفارس، وعلقت عليه قائلة :"أنا شفت قلة أدب كثيرة في حياتي، بس ماشفت جذيه الأخت تتكلم عن مؤخرتها وبعدين تقول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وتعطي أمثال شنو الامثال هذي وانتي قبلها تتكلمين عن مؤخرتك".

وتابعت مي العيدان قائلة :"والله مو عيب إلا عيب، وحرام كلمة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، هذه آية بكتاب الله كتاب منزل ومفروض انتي مسلمة، أنا وحده أقول هذه لازم تتعاقب عشان اتعرف تعدل من كلامها و اسلوبها، هذي أم قاعدة تربي بنات شنو بطلعهم إذا هذي أفكارها و إسلوبها، استغفر الله العظيم بس".

وكان الإعلامي نزار الفارس قد وجه سؤالاً للفنانة رانيا يوسف خلال اللقاء بشأن بروز مؤخرتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020، مما دفعها للرد عليه قائلة: "مؤخرات كل النجمات كانت بارزة، لست الوحيدة لكن مؤخرتي مميزة وحلوة، لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها؟ أنا ببينها، وأما بنعمة ربك فحدث".

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