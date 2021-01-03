دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

أكد تقرير صحفي اليوم، أن دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ، اختار فريقه المقبل، الذي سيينضم إليه في الصيف القادم في صفقة انتقال حر.





وينتهي عقد ألابا مع البايرن بنهاية الموسم الجاري، وكان اللاعب قد رفض تجديد عقده مع النادي البافاري، ليقرر الرحيل بنهاية العقد.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا قرر الانتقال لريال مدريد الإسباني، بدءاً من الموسم القادم.





وقالت، أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة التعاقد مع أحد أفضل المدافعين فى أوروبا، الذى ينتهى تعاقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالى، بعد أن قررت إدارة النادى البافارى عدم التجديد للمدافع النمساوى بسبب طلباته المادية العالية.





وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ينوى التوقيع مع ألابا لمدة 4 سنوات، مقابل راتب سنوى 10 ملايين يورو.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للنادى الملكى، لا يمانع إتمام الصفقة والتعاقد مع اللاعب.



