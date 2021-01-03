جهاز بور سعيد : تسليم قطعة أرض بمساحة 325 فدانا لإقامة قرية أوليمبية بمدينة "سلام"

الأحد 03/يناير/2021 - 11:23 ص
جهاز بور سعيد
جهاز بور سعيد
احمد الشيخ
 

أعلن مجدى على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام "، عن تسليم قطعة ارض بمساحة ٣٢٥ فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وذلك لإقامة مشروع القرية الأوليمبية بمدينة شرق بورسعيد "سلام". 

وأشار مجدي على حسين، إلى ان تسليم قطعة الأرض، يأتى في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها،  لإقامة مدينة أوليمبية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، حيث قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة، وتم تسليم الموقع فى وجود المسئولين عن الجهاز والوزارة.​

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