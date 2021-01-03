أول تعليق لـ"وزيرة الصحة" على واقعة مستشفى زفتى (فيديو)

عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على الفيديو المتداول لوفاة مرضى في مستشفى زفتى بسبب نقص الأكسجين، مشيرة إلى أن المستشفيات لا تعاني من نقص في الأكسجين، موضحة أنه جاري التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.





وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إمداد الأكسجين يكون مؤمن للمرضى حتى في فترة ملىء التكنك في المستشفيات، مؤكدة أنه لن يتم التهاون في أرواح المواطنين، معقبة: "دول أمانة عندنا".



