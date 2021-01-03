أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهة سموحة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  الخميس  القادم من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منفاسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت  فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحه على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبى الموج الأرزق العديد من الفرص السهلة بسبب رعونه مهاجمه محمد طلعت وعدم توفيق عبدالكبير الوادى ورفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.

ويعود فريق سموحه اليوم لإستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة ،هذا ويخضع حسام حسن مهاجم الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له خلال الأيام الماضية ، ومدى امكانيه مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربى.

ويستعيد سموحه لاعبه الدولى على غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيده ويتحل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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