موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

استقر الاتحاد الإفريقي "كاف"، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء كافة المباريات الخاصة بدور 32 للمسابقة.





وحدد الاتحاد الإفريقي، موعد الثامن من شهر يناير الجاري، كموعد رسمي من أجل إجراء القرعة بمشاركة الأهلي والزمالك بطل الدوري ووصيفه على الترتيب في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





ونجحت كتيبة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في العبور لدور المجموعات بشكل مباشر بعد انسحاب جازيل بطل دولة تشاد من البطولة بعد رفض الوزير التشادي فكرة سفره خارجيا خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم.





على الجانب الآخر، أقترب النادي الأهلي من حسم مقعده في دور المجموعات بعد نجاحه في تحقيق الانتصار في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف أحرزه متوسط الميدان المالي آليو ديانج.



