ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، اليوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل السيتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.





ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 33 نقطة

2 مانشستر يونايتد 33 نقطة.

3- ليستر سيتي 29 نقطة.

4- إيفرتون 29 نقطة.

5- توتنهام 29 نقطة.

6- تشيلسي 26 نقطة.

7- أستون فيلا 26 نقطة.

8- مانشستر سيتي 26 نقطة.

9- ساوثامبتون 26 نقطة.

10- وست هام 23 نقطة.

11- ليدز يونايتد 23 نقطة.

12- أرسنال 23 نقطة.

13- ولفرهامبتون 22 نقطة.

14- كريستيال بالاس 22 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة.

16- بيرنلي 16 نقطة.

17- برايتون 14 نقطة.

18- فولهام 11 نقطة.

19- وست بروميتش 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.



