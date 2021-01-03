موعد مباراة ميلان ضد بينفينتو في الدوري الإيطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره بينفينتو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة ميلان أمام بينفينتو، على أرضية ملعب سيرو فيجوريتو، معقل الأخير.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بينفينتو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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