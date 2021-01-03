تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية أولي جلسات 2021

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث خسر مؤشر السوق بنسبة 0.38% خاسراً 33.41 نقطة ليصل إلى مستوى 8656.12 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% خاسراً 321.84 نقطة ليصل إلى مستوى 25879.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.1 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.60%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.13%، على التوالي.