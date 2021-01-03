تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية أولي جلسات 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 11:05 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث خسر مؤشر السوق  بنسبة 0.38% خاسراً 33.41 نقطة ليصل إلى مستوى 8656.12 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% خاسراً 321.84 نقطة ليصل إلى مستوى 25879.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.1 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال. 
 
وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.60%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.13%، على التوالي.
 
وقفز 25 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 7.74%، ثم سهم " الشرقية للتنمية" بنسبة 6.86%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.94%، فيما تراجع 164 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 4.02%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.47%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 247.3 مليون ريال سعودي.
 

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