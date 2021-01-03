"أطفال بلا مأوى": دار رعاية متنقلة تجوب 13 محافظة (فيديو)

قال حازم الملاح، أحد المسئولين عن برنامح كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بها أكثر من برنامج منهم أطفال بلا مأوي، وفريق التدخل السريع واللذان يعملان من أجل حماية الأطفال والكبار المتواجدين في الشارع.





وأوضح الملاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن برنامج أطفال بلا مأوى يتكون من عدة فرق تعمل في 13 محافظة، وهي المحافظات الأكثر كثافة للأطفال طبقا لمسح تم تنفيذه عام 2014.



