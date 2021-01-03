"أطفال بلا مأوى": دار رعاية متنقلة تجوب 13 محافظة (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال حازم الملاح، أحد المسئولين عن برنامح كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بها أكثر من برنامج منهم أطفال بلا مأوي، وفريق التدخل السريع واللذان يعملان من أجل حماية الأطفال والكبار المتواجدين في الشارع. 

وأوضح الملاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن برنامج أطفال بلا مأوى يتكون من عدة فرق تعمل في 13 محافظة، وهي المحافظات الأكثر كثافة للأطفال طبقا لمسح تم تنفيذه عام 2014.

وأضاف الملاح أن هذا البرنامج يتكون من 5 محاور أساسية فرق الشارع 17 وحدة متنقلة وعدد كبير من الأتوبيسات يجوب الشوارع ويعمل داخل كل وحدة متنقلة فريق مدرب على أعلى مستوى بهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نشاط مسعف وأخصائي إدارة حالة هذا الفريق تم اختياره بعناية، يتوجه لأماكن تجمعات الأطفال طبقا لخريطة معتمدة في الوزارة بأماكن تجمعات الأطفال ويبدأ التعامل مع الأطفال في الميادين وأسفل الكباري، وهي أشبه بدار رعاية متنقلة. 

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