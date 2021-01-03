37.1 مليون جنيه ارباح" مطاحن مصر الوسطي" خلال 5 شهور

الأحد 03/يناير/2021 - 10:59 ص
مطاحن مصر الوسطي
مطاحن مصر الوسطي
نيفين سمير
أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى،  عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، واعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري.


وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 37.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 36.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة نمو 1.4%.


وحققت الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 29.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 29.44 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أن رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في نهاية أكتوبر الماضي بلغ 301.7 مليون جنيه.

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