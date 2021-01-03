موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره أودينيزي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى