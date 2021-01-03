البورصة تستهل العام الجديد علي أداء متباين للمؤشرات
الأحد 03/يناير/2021 - 10:30 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، علي تباين بأداء المؤشرات، حيث هبط المؤشر الرئيسي بنسبة
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10804.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13241 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4159 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة0.11% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3100 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن يكون هناك طروحات المرتقبة على مستوى المنطقة من مصر وذلك من خلال طرح شركتى جهاز الخدمة الوطنية صافى و الشركة الوطنية للبترول وذلك خلال الربع الأول من 2021.
وأكد فودة، أن تلك الطروحات ستكون عاملا مهما في جذب مستثمرين جدد لأسواق المال، وأنه من المتوقع أن تدفع بورصات المنطقة أيضا لإرتدادات كبيرة وارتفاع العديد من القطاعات الواعدة كقطاع الموارد الأساسية و الخدمات المالية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الأغذية و المشروبات و العقارات.