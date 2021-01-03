بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح 6 طرق صحراوية واستمرار غلق محور 26 يوليو

الأحد 03/يناير/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق الكريمات، وطريق الفيوم، وطريق العلمين الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.


كما تم فتح محور 30 يونيو أمام حركة المرور، وفتح طريق السويس أمام حركة المرور، وفتح طريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف حتي المنيا بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة.



ونوهت الإدارة عن استمرار غلق محور 26 يوليو في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية كثيفة.


وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.


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