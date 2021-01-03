أكرم حسني:"أبو حفيظة وش الخير عليا وأنا تحت أمر الزعيم في أي وقت"

الأحد 03/يناير/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أكد الفنان أكرم حسني على حبه الشديد لشخصية أبو حفيظة، فهي وش الخير عليه، مُشيرًا إلى أن المنتجون هم من حبسوه في شخصيات معينة.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنه كان يتمنى المشاركة في مسلسل" عفاريت عدلي علام"؛ لأن الوقوف أمام الزعيم عادل إمام حلم كبير لأي ممثل، مُشيرًا إلى أنه اعتذر عن المسلسل لإنشغاله وقتها
بالتحضير لمسلسل ريح المدام، وأنه كان يرى أن تركيبته هى أقرب له، وأحس أنه سيقدمه بشكل أفضل، مُشيرًا :"حينها قلت لرامى إمام، إنى تحت أمر عادل إمام، ولكننى أشعر بأن ريح المدام أفضل لى".

وأشار أكرم حسني أن أفضل يوم في حياته هو عندما قدمه الفنان عمرو دياب على مسرح الرياض، وذلك لحبه الشديد له، مُشيرًا إلى أنه لديه قدرة على الاستمرارية والنجاح والتفرد دائمًا.


وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني حاليًا في فيلم "العميل صفر"، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني، سيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.

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