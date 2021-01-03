ألمانيا تعلن تسجيل 312 وفاة بكورونا خ

الأحد 03/يناير/2021 - 10:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الأحد، 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل مليونا و765666 إصابة و34272 وفاة.

 

وكان عدد من الولايات الألمانية الأكثر تضررا بوباء كورونا الحكومة الفدرالية، طالبت بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس حتى 31 يناير.

 

وفرضت السلطات الألمانية منذ 16 ديسمبر أشد حجر صحي صرامة في تاريخ البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ألمانيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 23 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 19 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 35 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة

ألمانيا تسجل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

زيادة قياسية في إصابات كورونا بألمانيا

ألمانيا تسجل قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا

ألمانيا تسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى