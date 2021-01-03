مستشار الرئيس: السيسي يوجه بتوفير الأكسجين بالمستشفيات بكميات كافية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة واضحة في استهلاك الأكسجين، حيث يوجد طلب على الأكسجين سواء من مصابي كورونا في المستشفيات والمنازل، فضلا عن مصابي الأمراض الأخرى الذين أيضا يحتاجون أكسجين.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الشركات بدأت تنتج أكسجين بكميات أكبر، وهناك توصية شديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان إنتاج أكسجين بكميات كافية، وضخه للمستشفيات، وتوفير احتياطي استراتيجي منه.



