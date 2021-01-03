بدأت اليوم.. خطوات تطبيق غرامة الكمامة

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بدأت الحكومة اليوم الأحد تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة، وذلك ضمن إجراءتها لمواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".





٥٠ جنيه للمخالفين

وتبدأ الحكومة، اليوم الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.



والقرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.



من يفرض الغرامة؟

وفي هذا الشأن، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الشرطة المدنية هي السلطة المخولة بتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة، والتي تقدر بنحو 50 جنيهًا، مشيرًا إلى قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي يحدد من لهم الحق في الضبطية القضائية في كل جهة حكومية، مؤكدا أن تحصيل الغرامة الفورية سيتم بموجب إيصال، وكل مواطن تطبق عليه الغرامة سيحصل في المقابل على إيصال رسمي مختوم، يفيد بدفع الغرامة.



وذكر أن المواطن في الشوارع العامة يستثنى من قرار تطبيق الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة، موضحًا أنه لا يوجد إلزام قانوني له بارتداء الكمامة، طالما ليس متواجدًا بالأماكن التي حدها قرار مجلس الوزراء



وتابع: "متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة".



تحويل الممتنع للنيابة العامة

وفي نفس السياق، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم الإتفاق في اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

